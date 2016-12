Star-Auflauf in Berlin! Promis wie Boris und Lilly Becker, Königin Rania von Jordanien, Wladimir und Vitali Klitschko, Ursula Karven mit Sohn, Vicky Leandros mit Tochter, Henry Maske, Axel Schulz mit Ehefrau, Nastassja Kinski, Matthias Schweighöfer, Simone und Sophia Thomalla, Gerit und Anja Kling samt Männern, Sylvie Meis, Vanessa Mai, Oliver Pocher, Andreas Gabalier, Christina Stürmer, Daniela Katzenberger, Christine Neubauer, Ingo Nommsen und Freundin Sarah Knappik, Larissa Marolt, Verona und Franjo Pooth oder Pietro Lombardi kamen für den guten Zweck.

Im Interview erklärten die Stars warum sie sich für die gute Sache einsetzen und warum gerade Kinder so besonders sind. Sylvie Meis erschien mit dem erotischsten Dekolleté bis zum blanken Bauchnabel! Sie schwärmte darüber, wie es ist Mama zu sein:

„Das Muttersein hat mein Leben komplett verändert. Du weisst, alles ist nicht so wichtig wie das Kind. Das Kind ist an der ersten Stelle, immer. Das ist jeden Tag das, was in meinem Kopf ist. Alles, was ich mache, mache ich für ihn. Man kann es fast nicht in Worte fassen, was ein Kind für eine Mutter oder einen Vater bedeutet. Es ist die größte Liebe auf der Welt.“ Was sich Sylvie wünscht: „Mehr Kinder, ja, mehr Kinder!“

Matthias Schweighöfer über sein Vaterglück: „Die Kinder haben mein Leben verändert, indem der Fokus von dem eigenen Egoismus weggerutscht ist auf jemanden, der wirklich großes Herz und Objektivität braucht.“ Ob er sich noch mehr Kinder vorstellen kann? „Ja, ich sage hier jetzt einmal ja!“

Boris Becker lebt ein Patchworkfamilien-Leben und verrät: „Ich habe eine sehr große Familie, da bedarf es viel Fingerspitzengefühl, viel Organisation, auch mal auf den Tisch hauen. Es kann nicht jeder machen, was er will. Aber auch alle müssen an einem Strang ziehen und das schaffen wir.“

Am Ende der TV-Gala, die live im ZDF übertragen wurde, kamen über 18 Millionen Euro zu Gunsten von „Ein Herz für Kinder“ zusammen.

