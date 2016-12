Das Medienboard Berlin-Brandenburg hatte ins legendäre Berliner „SchwuZ“ eingeladen, um mit den Stars der Filmbranche eine Weihnachtparty zu feiern. Unterm Tannenbaum posierten Heike Makatsch, Benno Fürmann, Oliver Mommsen, Frederick Lau, Oskar Roehler oder Vinzenz Kiefer.

Rosa von Praunheim kam im wohl schrillsten Outfit des Abends und verschenkte einen Hut voller Gedichte an die Gäste und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller schaute auch vorbei.

Wie die Promis wohl Weihnachten feiern? Heike Makatsch erzählte TIKonline.de: „Wenn es geht, viele Familienmitglieder zusammentrommeln, das ist schon schön am Weihnachtstag, ansonsten sind wir nicht so traditionell, aber jetzt ist der Kalender aufgehängt worden, es kann jeden Tag ein Türchen aufgemacht werden und solche Dinge passieren schon. Wir fahren sogar dahin wo die Sonne scheint, nicht Weihnachten aber kurz danach.“

Lea van Acken verriet: „Das Weihnachtsfest ist Familie, dass man zusammen ist, Kerzen anmacht, Tee trinkt, eine schöne ruhige Zeit hat und vielleicht das Jahr langsam und besinnlich ausklingen lässt … Mein Vater liest immer die Weihnachtsgeschichte vor …“

Benno Fürmann: „Ich bin nicht getauft, aber ich bin als Deutscher sehr, sehr an dieses Brauchtum rangeführt worden und so ist es auch mit meiner Tochter. Für mich war als Kind Weihnachten wichtig, weil ich Geschenke bekam, weil ich bei meinen Großeltern mit meinen Eltern zusammen speisen wollte und dass sich alle ein bisschen besser angezogen haben als sonst. So ist es auch heute noch für meine Tochter. Also heute ist Weihnachten eher ein Fest, was man für die Kleinen macht. Wir Großen schenken uns gar nichts mehr.“

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © HauptBruch GbR