Pietro und Sarah Lombardi füllen seit Wochen die Klatschspalten der Republik. Fast im Tagesrhythmus gibt es Neuigkeiten rund um die Trennung des einstigen „DSDS“-Traumpaares.

Bei der „Ein Herz für Kinder“-Gala in der letzten Woche zeigte sich Pietro erstmals nach bekannt werden der Trennung in der Öffentlichkeit. Mit TIKonline.de sprach er bei dieser Gelegenheit ganz offen über sein derzeitiges Befinden.

„Ich bin generell ein Kämpfertyp“, so Pietro. Und weiter: „Es ist so gekommen wie es gekommen ist und das muss man akzeptieren. Ich glaube, man muss da sein für sein Kind, Papa bleibt man für immer. Mir geht es gut, wirklich.“

Auch wenn sein Verhältnis zu Sarah gerade etwas schwierig sein mag, hofft der Sänger trotzdem, dass sich die Sache bald etwas beruhigt. „Ich glaube einfach, sie ist Mama, ich bin Papa und das hat mit dem, was passiert ist, nichts zu tun. Da müssen wir einfach auf einer vernünftigen Basis miteinander verbunden bleiben. Das ist das einzige, was wichtig ist“, so Pietro.

Eine neue Liebe ist für den 24-Jährigen momentan übrigens kein Thema. Er erklärte uns: „Nein, für mich gibt es keine neue. Wenn man sechs Jahre in einer Beziehung war, kann man nicht einfach so eine neue haben. Ich habe es nicht eilig, sagen wir es so.“

