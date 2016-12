Stefanie Giesinger ist derzeit schwer verliebt in YouTube-Star Marcus Butler. Auf der „Ein Herz für Kinder“-Gala letzte Woche strahlte die 20-Jährige regelrecht, als das Gespräch auf ihren Liebsten kam.

So schwärmte sie gegenüber TIKonline.de: „Mein Freund ist einfach der wichtigste Mensch in meinem Leben und mein bester Freund und einfach die Liebe meines Lebens, hoffentlich. Er ist der Mann, der mich am meisten inspiriert.“

Die „GNTM“-Siegerin des Jahres 2014 ist sich auch ganz sicher, dass ihre Liebe auch Bestand hätte, wenn ihre Karrieren nicht so weiter laufen würden wie geplant. Wenn sie zusammen seien, würden sie sogar die sozialen Medien links liegen lassen und sich einfach nur aufeinander konzentrieren, so Stefanie.

So wird es wohl auch an Weihnachten sein, den Stefanie verriet uns: „Ich werde Weihnachten dieses Mal ganz glücklich zwei Mal feiern, denn mein Freund kommt aus England und die feiern am 25. Also am 24. bin ich mit meiner Familie in einem Dörfchen bei Kaiserslautern und am 25. feiere ich mit meinem Freund.“

Foto(s): © HauptBruch GbR