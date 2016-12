Im Jahre 2006 brachte Sylvie Meis ihren Sohn Damian zur Welt. Seither ist der zehnjährige, dessen Vater der Fußballprofi Rafael van der Vaart ist, der Mittelpunkt von Sylvies Welt.

Gegenüber TIKonline.de erklärte die Moderatorin kürzlich: „Das Mutter sein hat mein ganzes Leben verändert. Weil du weißt, nichts ist so wichtig wie das Kind, das steht an erster Stelle, immer.“

Alles was sie machen würde, würde sie für ihren Sohn tun, so Meis weiter. „Man kann es fast nicht in Worte fassen, was ein Kind für eine Mutter oder einen Vater bedeutet. Das ist die größte Liebe auf der Welt.“

Auf unsere Frage nach ihren Zukunftswünschen gibt sie dann auch zu Protokoll: „Mehr Kinder, ja, mehr Kinder.“

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © HauptBruch GbR