Hohen Hollywood-Besuch hatten wir in der vergangenen Woche in der Hauptstadt! Die Schauspieler Marion Cotillard und Michael Fassbender und Regisseur Justin Kurzel beantworteten bei einer Pressekonferenz im Berliner „Café Moskau“ Fragen zu ihrem neuen Film „Assassin’s Creed“, sprachen aber unter anderem auch über die politische Lage in den USA.

Kleiner Fauxpas: Die schwangere Marion Cotillard (ist ab 22.12.2016 auch an der Seite von Brad Pitt in „Allied- Vertraute Fremde“ zu sehen) griff zwischendurch gar nicht Lady-like beherzt zur Wasserflasche und setzte diese direkt an den Mund und trank. Erst später bemerkte sie, dass man doch Gläser bereitgestellt hatte.

“Assasin’s Creed” basiert auf dem gleichnamigen Computer-Spiel und handelt von Callum Lynch (Michael Fassbender), der durch eine revolutionäre Technology seine genetische Erinnerung entschlüsselt und auf diese Weise die Abenteuer seines Vorfahren Aguilar von Spanien noch einmal erleben kann. Aguilar lebte im 15. Jahrhundert und gehörte dem Geheimbund der Assassinen an und Callum kann nun unglaubliches Wissen und Fähigkeiten sammeln, um sich dem unterdrückenden und mächtigen Templerorden in der Gegenwart entgegenzustellen.

Was die Stars aus „Assassin’s Creed“ zu erzählen hatten, seht Ihr in unserem Video von der Pressekonferenz. Filmstart in Deutschland ist übrigens am 27.12.2016.

Foto(s): © HauptBruch GbR