Seit 2008 sind der Schauspieler Constantin von Jascheroff und die Designerin Haleh Esbak ein Glückliches Paar. Wie die „Bild-Zeitung“ nun erfahren haben will, soll das Paar vorhaben, im nächsten Jahr den nächsten Schritt zu wagen und vor den Altar zu treten.

Offiziell bestätigt ist diese Meldung zwar nicht, verliebt genug scheinen die beiden aber zu sein. Als TIKonline.de das Paar im Sommer traf, kamen sie aus dem Schwärmen füreinander gar nicht mehr heraus.

So erklärte Haleh Esbak über den Bruder von „GZSZ“-Star Felix von Jascheroff: „Er ist ein herzensguter Mensch, er ist sehr liebevoll und kann verdammt gut kochen.“

Der 30-Jährige kann das Kompliment nur zurückgeben und erklärte: „Ihr ganzes Wesen, ihre Ausstrahlung, so wie sie ist. Das ist eine Seelenverwandtschaft. Wir haben uns gefunden und sind lange glücklich und wollen noch lange glücklich sein. Die Chemie stimmt einfach.“

Dass ihre stressigen Berufe ihrer Liebe irgendwann in die Quere kommen, glauben sie hingegen nicht, denn: „Wir kommen beide aus einem kreativen Bereich. Ich glaube, das macht es auf jeden Fall einfacher, also dass man Verständnis hat für den Beruf“, so Haleh.

Foto(s): © HauptBruch GbR