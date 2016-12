Nachdem sich abzuzeichnen scheint, dass Sarah Lombardi und ihr Ex-Freund Michal T. wieder zueinander gefunden haben, machen nun die nächsten wilden Gerüchte die Runde. So wird unter anderem darüber spekuliert, ob die 24-Jährige ein Kind von ihrem Ex erwarte.

Per Facebook verwies Sarah diese Berichte nun ins reich der Fabeln. In ihrem Posting heißt es: „Tut mir leid ich habe noch 6 Kilo von meiner letzten Schwangerschaft ..und bin NICHT schwanger !!!!! Leute im Moment passieren so schlimme Dinge auf dieser Welt , schenkt denen doch bitte Aufmerksamkeit und Anerkennung die es verdient haben !“

Foto(s): © HauptBruch GbR