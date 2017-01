Stefanie Hertel und die Geschwister Hofmann werden in wenigen Wochen gemeinsam auf ihre große „Frauen-Power“-Tournee gehen. Jeden Tag an einem anderen Ort zu sein und Abend für Abend ein anstrengendes Programm abzuliefern, könnten einige für den puren Stress halten. Nicht so die drei Damen.

Gegenüber TIKonline.de verrieten sie: „Man muss sagen, im Vorfeld ist eigentlich der Stress, bis alles sitzt und alles passt, bis das ganze Konzept steht. Wenn die Tour dann läuft, dann ist das eigentlich mehr Urlaub in Anführungszeichen, weil dann kann man sich voll auf den Abend konzentrieren und kann es fließen lassen und kann es genießen. Aber die Proben im Vorfeld, die sind schon hart.“

Nur krank werden sollte man während dieser Zeit nicht. Aber auch dafür haben sie ein Rezept, wie Stefanie Hertel erklärte: „Da spielt das Thema Ernährung eine wichtige Rolle, die nötige Ruhe und einfach cool zu bleiben und entspannt. Ich glaube, dann wird man auch nicht krank.“

Und Alexandra Hofmann ergänzt: „Schokolade für die Seele und Ingwer für den Körper.“

