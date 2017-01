Rafael van der Vaart und seine Freundin Estavana Polman erwarten ein Baby – und es wurde jetzt via Instagram verraten, dass es ein Mädchen wird.

Im Sommer trafen wir den Fußball-Star und die Handball-Nationalspielerin auf einer Party. Die beiden konnten kaum voneinander lassen. Rafael und Estavana zeigten heiße Küsse, Streicheleinheiten und verliebtes Geturtel.

Was die schöne Blonde über ihren neuen Freund zu sagen hatte? Estavana: „Ich bin total glücklich. Und sehen Sie sich ihn an, er ist einfach so ein toller Mann. Wir sind sehr glücklich zusammen.“

Sie sagte uns damals auch auf die Frage nach eigenen Kindern: „Ich liebe Kinder … Mal sehen. Man weiß es nie. Ich hoffe es ist möglich. Aber natürlich, ich liebe Kinder. Also mal sehen.“

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © HauptBruch GbR