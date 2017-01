Ein nettes Lächeln, ein paar Mädels und mittendrin Sarah Lombardi! Bei der Fashion Week Berlin tauchte die Noch-Ehefrau von Pietro Lombardi nach ihrer schlagzeilenträchtigen Trennung wieder auf. Es war ihr erster Party-Auftritt nach vielen Monaten überhaupt.

Im persönlichen Interview sagte uns Sarah: „Das ist meine erste Fashion Week. Ich habe mir schon immer vorgenommen mal hierhin zu kommen. Das ist mein erstes Mal und ich finde es sehr schön.“

In Sachen Mode und Fashin kann Sarah mitreden. Auch Modesünden kennt sie. „Ich fand ehrlich gesagt immer die Schlaghosen ganz schlimm und als ich noch jung war, so acht, da waren die total modern. Ich würde so etwas aber, glaube ich, nicht noch mal anziehen.“

Über ihren angeblich neuen Freund Michal T. und Söhnchen Alessio wollte Sarah allerdings nicht sprechen. Sarah Lombardi wirkte bei ihrem Comeback in der Promi-Welt jedenfalls gelöst und fröhlich, obwohl die letzten Monate bestimmt nicht leicht waren. Wir wünschen ihr in jedem Fall viel Glück für die Zukunft!

Foto(s): © HauptBruch GbR