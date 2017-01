Blitzlichtgewitter zur großen Fashion Show von Marc Cain in Berlin! Auf dem roten Teppich zeigten sich Prominente wie Alexandra Maria Lara, Bettina Zimmermann, Aylin Tezel, Sila Sahin, Alec Völkel mit Ehefrau, Jasmin Gerat oder Carolina Vera. Spielerfrau Cathy Hummels sorgte für den Hingucker des Abends mit einem ziemlich durchsichtigen Oberteil.

Überraschungsgast aus Hollywood war Schauspielerin Kate Bosworth („Superman Returns“), die mit ihrem Mann Michael Polish posierte. Markenzeichen der schönen, blonden Kate: Zwei verschiedenfarbige Augen. Eigentlich ist ihre Augenfarbe blau. Doch ihr rechtes Auge hat einen großen, braunen Sprenkel. Medizinisch nennt man dies sektorielle Iris-Heterochromie. Dies ist nicht weiter dramatisch, sieht aber interessant aus.

Im Interview erklärte Kate Bosworth, dass sie nicht immer so stilsicher durchs Leben ging. Und ja, es gab auch bei ihr in der Vergangenheit Modesünden. Kate Bosworth: „Ich war definitiv noch sehr jung und hatte einfach von allem zu viel. Zu viel Make-up, zu viel in den Haaren. Ich habe mich damit nicht wirklich wohlgefühlt und versuche diesen Fehler nicht wieder zu machen.“

Foto(s): © HauptBruch GbR