Mit „Star Wars – Das Erwachen der Macht“ hatte J.J. Abrams vor etwas über einem Jahr das „Star Wars“-Fieber bei den Fans wieder neu entfacht.

Mit „Rogue One – A Star Wars Story“ bekam die Fan-Gemeinde letzten Monat einen netten Appetit-Happen für Zwischendurch, doch im Grunde warten alle nur sehnsüchtig darauf zu erfahren, wie es mit der Geschichte um die Familie Skywalker weitergeht.

Seit gestern steht nun fest, welchen Titel der nächste „Star Wars“-Streifen tragen wird: „Star Wars – The Last Jedi“ wird der Film im Original heißen. Der Inhalt des Films bleibt aber wie immer streng geheim und so bleibt den Fans wohl oder übel nichts anderes übrig, als sich bis zum 14. Dezember 2017 zu gedulden, wenn der Film in unseren Kinos anläuft.

Foto(s): © Walt Disney Studios Motion Pictures Germany