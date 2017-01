Sie sorgten beim „BZ Kulturpreis“ für das Tuschelthema des Abends! Peer Kusmagk und Freundin Janni Hönscheid zeigten sich wie immer Arm in Arm und küssend für die Kameras.

Der Moderator und die Profi-Surferin lernten sich im vergangenen Jahr in der RTL-Nackt-Show „Adam sucht Eva“ kennen und lieben. Nur diesmal war Janni ein ganz besonderer Hingucker: Lag’s am Kleid?! Irgendwie sah sie so aus, als würde sie ein Baby gekommen. Peer streichelte auch mal sanft über ihren Bauch. Schwanger oder nicht? Das fragten sich einige Gäste.

Janni verriet uns über die Familienplanung: „Wir sind beide totale Familienmenschen, einfach weil wir auch in Familien groß geworden sind und es bei unseren Eltern gesehen haben. Wir haben so viele Pläne und wollen so viel reisen. Deswegen ist es aktuell kein Plan.“ Peer ergänzte: „Wenn da was im Busch ist, dann seid ihr die Allerersten, die es erfahren!“

Ansonsten schwärmten sie über ihre Liebe. Peer erklärte: „Läuft gut! Man kann es nicht anders sagen. Wir sind tatsächlich seit dem ersten Tag, seitdem wir uns über den Weg gelaufen sind, noch genau so verliebt, haben noch genau so viel Herzklopfen, wenn wir uns ein paar Tage nicht sehen. Es ist alles wie es sein soll!“

Foto(s): © HauptBruch GbR