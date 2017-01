Sila Sahin ist nicht nur erfolgreiche Soap-Darstellerin und Fußballer-Gattin, sie ist auch Expertin in Sachen Mode. Während der kürzlich zu Ende gegangenen Fashion Week in Berlin griff sogar die Tageszeitung mit den großen Buchstaben auf ihr Expertenwissen zurück und ließ sie eine Mode-Kolumne schreiben.

Auch gegenüber TIKonline.de konnte sie mit ihrem Wissen glänzen. So erklärte sie die Kombination aus Socken und Sandalen zu einem absoluten No-Go. „Was ich immer ganz schlimm finde, sind so Sandalen mit Stümpfen. Bei Pumps ist das immer noch was anderes, weil das da eher so aussieht wie Overknees“, so Sila.

Socken scheinen generell nicht zu den Lieblings-Kleidungsstücken der 31-Jährigen zu gehören, denn darauf angesprochen ob es einen besonders schlimmen Fashion Fail bei Männern gäbe, erwiderte sie nur lachend: „Nein, eigentlich nicht. Außer Socken im Bett vielleicht.“

Foto(s): © HauptBruch GbR