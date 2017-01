Nach ihrer langjährigen Beziehung mit Rapper Sido, lief es in Sachen Liebe für Doreen Steinert in den letzten Jahren etwas holperig. Doch nun scheint die 30-Jährige in ihrem neuen Freund ihren Traummann gefunden zu haben.

TIKonlione.de traf das strahlende Paar kürzlich auf einer Premiere in Berlin. Die ehemalige Nu-Pagadi-Sängerin erklärte uns bei der Gelegenheit, dass sie sich durchaus darüber bewusst sei, dass Promi-Beziehungen besonders anfällig seien.

Sie sagte: „Da liegt natürlich ein besonderer Druck drauf, eben weil der Beruf viele Sachen mit sich bringt, die ein Ottonormalverbraucher nicht hat. Man ist viel unterwegs, sieht viele neue Leute, viel Partys, viele Veranstaltungen …“

Sorgen, dass ihre neue Liebe an diesem öffentlichen Druck zerbrechen könnte, macht sie sich aber nicht,und zwar aus zwei Gründen: „Es ist ja so, dass ich A) meinen Mann in meinen Beruf integriere und es macht ihm Spaß und mir macht es auch Spaß und von daher sind wir oft zusammen. Und B) integriert er mich auch in seinen Welt. Er kommt ja nicht direkt aus dem Entertainment-Bereich, deswergen ist es ganz geil, dass man so beides hat. Das ist ganz cool.“

