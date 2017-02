Mit ihren 73 Jahren steht Cornelia Froboess immer noch voll im Leben. Ihr Alter merkt man ihr beim besten Willen nicht an.

Doch Froboess muss gegenüber TIKonline.de auch zugeben: „Ich bin nicht immer energiegeladen. Ich bin auch ab und zu sehr müde.“

Der Beruf halte sie aber fit, erklärt sie weiter. Denn auf der Bühne oder vor der Kamera könne sie ja schlecht einnicken. „Nein, es macht ja auch Spaß. Es ist doch schön, wenn Leute so reagieren oder sich mitfreuen, wenn man so einen Preis kriegt oder so. Das ist auch belückend für einen“, so Froboess.

Foto(s): © HauptBruch GbR