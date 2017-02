Hollywoodstar Keanu Reeves kam in die Hauptstadt, um für seinen neuen Film „John Wick Kapitel 2“ die Werbetrommel zu rühren. In einer Pressekonferenz zeigte sich der Schauspieler an der Seite von Regisseur Chad Stahelski gewohnt lässig, plauderte über seine Rolle, die Frauen und verriet außerdem, dass er derzeit Single sei.

Keanu: „Viele meiner Freundinnen mögen John Wick. Das ist klasse. Wenn es die Menschen begeistert, was Du tust ist das toll … Was tun wir nicht alles für die Frauen!“

Beim Thema Donald Trump druckste er allerdings herum. Keanu: „Es ist eine verrückte Zeit im Moment … Amerika hat einen neuen Präsidenten und er bekommt seine Regierung zusammen. Es wurden Entscheidungen getroffen und es ist vieles gemacht worden, mit dem viele Menschen nicht einverstanden sind und die offensichtlich menschlich nicht korrekt sind.“

Er wolle lieber über Dinge reden, von denen er Ahnung habe. Kleiner Schreck am Rande: Während der PK hatte Keanu einen ziemlichen Hustenanfall, den er aber charmant überspielte. An Ende trank Reeves sein Mineralwasser aus der Flasche und posierte für Selfies.

In “John Wick – Kapitel 2″ schlüpft Reeves erneut in die Rolle des ehemaligen Auftragskillers John Wick, der eigentlich nur seine Ruh haben will. Doch ein alter Bekannter steht schon bald vor seiner Tür und fordert ein Versprechen ein, dass Wick vor langer Zeit gegeben hat. Also reist Wick nach Rom, wo die Action für ihn erst so richtig beginnt. “John Wick – Kapitel 2″ startet am 16. Februar 2017 in unseren Kinos.

Foto(s): © HauptBruch GbR