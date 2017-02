Zur „Gala Opening Night“ anlässlich der Berlinale 2017 kamen am späten Abend die Prominenten in Scharen ins Hotel „Das Stue“. Mit dabei: Dieter Hallervorden und seine Freundin Christiane Zander, Mario Adorf mit Ehefrau Monique, Heiner Lauterbach mit Ehefrau Viktoria, Iris Berben, Verona Pooth, Yvonne Catterfeld und Freund Oliver Wnuk, Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger, Cathy Hummels, Mariella Ahrens, Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe, Emilia Schüle oder Uwe Ochsenknecht mit Freundin Kiki.

Den schönsten Bauch des Abends zeigte Minh-Kai Phan-Thi. Sie ist mit 42 Jahren zum zweiten Mal schwanger.

Dieter Hallervorden erklärte uns im Interview: „Wenn man gerne feiert, dann macht es einen Heidenspaß. Man muss sich nur die richtigen Partys aussuchen und außerdem sehen wir auch den einen oder anderen Film. Weil dazu ist die Berlinale ursprünglich mal gedacht.“

Überraschungsgast des Abends war aber Modegott Jean Paul Gaultier. Der Designer war zufällig im Hotel einquartiert und feierte gern mit. Mit uns sprach er über die Berlinale, sein Leben und Donald Trump. Was für ihn zu einer guten Party dazu gehört? Gaultier: „Nette Menschen, nicht wie bei Pariser Partys, wo die Menschen sehr snobistisch sind. Hier sind sie wie in London. Die Leute genießen das und haben Spaß!“

Er erklärte aber auch scherzend: „Ich bin in Wirklichkeit nicht so rebellisch. Ich gehe früh schlafen und stehe morgens auch früh auf.“ Gefeiert wurde natürlich bis in den frühen Morgen.

Foto(s): © HauptBruch GbR