Viele träumen davon, irgendwann einmal als Schauspieler duchzustarten. Oliver Wnuk ist Schauspieler und konnte vor allem durch die Serie „Stromberg“ einige Bekanntheit erlangen.

Ein echter Traumberuf ist die Schauspielerei für ihn aber nicht. TIKonline.de erklärte er: „Es ist in erster Linie mal ein Beruf, in dem man viel Durchhaltevermögen braucht. Wenn es denn mal läuft ist es wirklich wahnsinnig schön, weil man Dinge machen darf, die andere nicht dürfen, an Orten arbeiten darf, die andere nie zu Gesicht bekommen und es ist sehr abwechslungsreich. Aber es ist knüppelhart und es wird auch nie leichter.“

Er selbst hätte schon längst erkannt, dass man sich nicht über seinen Beruf definieren sollte. Er sagte uns: „Ich bin nicht mehr derjenige, der sagt ‚Ich bin Schauspieler‘, sondern ich arbeite als Schauspieler. Das hat sich alles ein bisschen verändert.“

Foto(s): © HauptBruch GbR