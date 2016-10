Für die Songwriters Hall of Fame nominiert

Jay Z steht auf der Nominierungsliste für die Songwriters Hall of Fame.

Sollte der Rapper im Dezember in der Top 5 landen, wird er als allererster Hip Hop Künstler in der Hall of Fame Musikgeschichte schreiben.

Quelle: Videovalis