New Faces Award 2017 – Ella Rumpf und Noah Saavedra sind die besten Schauspieler

Roter Teppich und Blitzlichtgewitter zur Verleihung der New Faces Awards 2017 in Berlin! Die Zeitschrift „Bunte“ hatte eingeladen um großartige Nachwuchsstars aus der Filmwelt auszuzeichnen. Vorjahres-Gewinnerin Lea van Acken zeigte sich genauso elegant wie Anna Maria Mühe, Caroline Peters, Dorkas Kiefer oder Mariella Ahrens. Ruby O. Fee überraschte mit üppiger Oberweite.

Als beste Schauspielerin war Ella Rumpf für ihre Hauptrolle in „Tiger Girl“ nominiert. Die Jungschauspielerin, Jahrgang 1995, erzählte uns über ihr Leben: „Ich bin in Paris geboren und dann in Zürich in der Schweiz aufgewachsen und bin dann als ich 18 bin nach England, nach London und habe dort die Schauspielschule gemacht und rede Französisch, Schweizerdeutsch und Englisch und das hat mir die Möglichkeit gegeben, auch außerhalb von Deutschland zu arbeiten.“

Überschwängliche Freude gab es dann beim Siegerbild kurz nach der Preisverleihung. Ella hatte es tatsächlich geschafft und durfte die begehrte Panther-Trophäe mit nach Hause nehmen. Sie wurde zudem von Filmgrößen wie Detlev Buck oder Oliver Masucci beglückwünscht. Ella strahlte im Interview mit uns: „Das ist ziemlich überwältigend und ich freue mich sehr! Ich freue mich einfach sehr, aber realisieren tue ich es wahrscheinlich erst morgen!“

Wo Ella wohl ihren Preis aufbewahren wird? „Ich dachte vielleicht im Kühlschrank. Da gucke ich oft rein!“ scherzte sie.

Als bester männlicher Schauspieler wurde übrigens Noah Saavedra aus Österreich ausgezeichnet. Er erklärte warum die Schauspielerei seine größte Leidenschaft ist. Noah: „Mich interessiert Mathematik, mich interessieren Sterne, mich interessiert Sport, mich interessieren so viele Dinge. Aber ich glaube dafür bleibt mir die Zeit, solange mein Körper noch jung ist um all diese Dinge extrem zu machen, nicht und deswegen ist die Schauspielerei wie so ein ‚dip in every pool‘.“

In jedem Fall hatte der Filmnachwuchs eine lange Nacht, wo noch viel gefeiert wurde.

