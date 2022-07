Die besten Accessoires für Hände und Handgelenk – Ein Ratgeber

Bei der Zusammenstellung des persönlichen Outfits übersehen viele Menschen oft ihre Handgelenke. Dabei erfüllen sie eine bedeutsame Funktion. In der richtigen Kombination wird die getragene Kleidung durch ein oder zwei Hingucker an den Händen optisch abgerundet. Neben Klassikern wie Armbändern sind Uhren nach wie vor als Accessoire beliebt. Zusätzlich lassen sich mithilfe von Ringen zahlreiche Looks aufpeppen. Tipps und Tricks finden sich im folgenden Ratgeber.

Armbänder zum Tragen

Für Männer wie Frauen sind Armbänder nach wie vor die erste Wahl, wenn es um Schmuck am Handgelenk geht. Die Bandbreite reicht vom billigen Kunststoffarmband bis zu hochwertigen Produkten aus echtem Gold. Eher leger wirken Lederarmbänder, die es in den unterschiedlichsten Ausführungen zu kaufen gibt. Neben Einteilern bevorzugen viele mehrgliedrige Bänder. Diese werden meistens noch mit weiteren Accessoires wie Knöpfen oder Paletten versehen. Solche Bänder eignen sich für lockere Stile. Sie können zum Ausgehen oder einem Ausflug in den Park getragen werden.

Insbesondere bei Frauen beliebt sind zudem gold- oder silberfarbene Ketten aus Edelstahl. Sie passen besser zu professionellen Styles, können aber genauso gut im Freizeitbereich getragen werden. Wer Wert auf luxuriösere Stücke legt, darf natürlich gleich zur Variante aus echtem Silber oder Gold greifen. Allerdings sollte das Band auch mit dem Look harmonieren. In einen winterlichen Style fügen sich beispielsweise größere Armbänder ein, denn sie gehen in der dicken Kleidung nicht unter. Eine eher neue Entwicklung sind Bänder mit Holzanteil. Sie werden mit Edelstahl kombiniert. Aufgrund ihres eher kernigen Stils sind sie die erste Wahl bei Casual Looks.

Armbanduhren

Eine Uhr am Arm ist eines der beliebtesten Modestücke. Die Auswahl der Marken erscheint jedoch unendlich. Vor allem Armbanduhren aus dem oberen Preissegment erscheinen sehr elegant. Wer sich ein Chronometer am Handgelenk zulegen möchte, kann bei Chronext, Luxusuhren namhafter Hersteller kaufen. Im Internet zu bestellen, bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Vor Ort sind nicht immer entsprechende Geschäfte vorhanden. Zudem ist die Auswahl im Netz oft größer als im Fachgeschäft. Der eigenen Fantasie sind beim Kauf keine Grenzen aufgedrückt. Stilistische Akzente setzt man mit einer silbernen Rolex ebenso gut wie mit einer goldenen Cartier. Die luxuriösen Armbanduhren können mit einem Anzug, einem sommerlichen Kleid und vielen weiteren Kleidungsstücken kombiniert werden. Zudem sollte man immer mal wieder nach speziellen Angeboten wie Summer Sale Ausschau halten. Hier sind in den meisten Fällen bedeutsame Rabatte möglich. Und damit wird das Sommer- oder Frühlingsoutfit zum Hit.

Ringe an den Händen

Mit Ringen verbinden viele zunächst den Ring für das Ehegelübde. Jedoch lassen sie sich auch ideal in alltägliche Looks integrieren. Hierbei machen gerade dezente und kleine Modelle einen ansprechenden Eindruck. Neben dem Klassiker Gold sind Edelstahl, Platin oder Bronze populäre Materialien. Farblich sollten sie immer mit der Tageskleidung abgestimmt sein. So wird ein goldener Ring optimal mit einer weißen Bluse in Szene gesetzt. Platin oder Silber hingegen erscheinen besonders schick in Kombination mit dunklen Anzügen oder Hemden. Der Fantasie sind an dieser Stelle keine Grenzen auferlegt. Allerdings empfehlen Modeexperten, maximal zwei Ringe gleichzeitig an der Hand zu tragen.

Fazit

Mit den richtigen Handgriffen lässt sich das Handgelenk perfekt als stilistischer Schluss eines Outfits inszenieren. Die gekonnte Kombination von Materialien und Farben sollte jedoch immer im Vordergrund stehen. Andernfalls riskiert man verdutzte Blicke und ein Farbspektakel, das eher abschreckend als beeindruckend wirkt.

Foto(s): © Pixabay / StockSnap