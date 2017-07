Jette Joop will heiraten!

Sie zählt zu den berühmtesten Designerinnen Deutschlands! Jette Joop hat dabei auch sicherlich einiges Talent von ihrem berühmten Vater Wolfgang Joop geerbt. Zuletzt trafen wir die 49-Jährige bei den Duftstars vor wenigen Wochen in Berlin. Jette Joop machte dort nicht nur eine gute Figur. Sie äußerte auch einen ganz besonderen Zukunftswunsch im Interview mit TIKonline.de. Siesagte uns: „Ich würde so gerne nochmal volle Ratze in weiß oder champagner – ich würde gerne nochmal heiraten! Ich würde gerne nochmal voll auf die Zwölf. Ich weiß auch nicht wieso…“

Und wie müsste ein heiratsfähiger Mann für Jette sein? Jette verriet: „Lustig, authentisch, mindestens 80% ehrlich, weil es keinen Mann gibt der 100% ehrlich ist. Dass es ihn sehr interessiert, wie das Leben mit ihm so schöner wär… Das war jetzt eine Annonce!“

Na dann drücken wir mal alle Daumen, damit dieser schöne Wunsch in Erfüllung geht. Verheiratet war Jette Joop übrigens schon einmal mit TV-Produzent Christian Elsen (2008 bis 2013). Mit ihm hat sie einen gemeinsamen Sohn. Außerdem hat Jette eine Tochter aus einer früheren Beziehung.

