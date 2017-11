Menderes Bagci – Hat er eine Freundin?

Er ist der absolute Kult-Kandidat der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“. Seit 2002 sang er mehr als 10 Mal vor Dieter Bohlen und Co. 2014 schaffte er es sogar in den ersten Recall. Vom einstigen Nerd mauserte sich Menderes zum Publikumsliebling. Optisch hat sich der mittlerweile 33-Jährige krass verändert. Im RTL-Dschungelcamp 2016 wurde Menderes Bagci sogar zum Dschungelkönig gekürt. Er brachte mehrere Songs heraus und nimmt an verschiedenen TV-Sendungen teil.

Eine Freundin sah man bisher nicht an der Seite von Menderes. Wir haben den Sänger kürzlich in Berlin getroffen. „Mein Herz kann man leicht erobern, ich habe jetzt nicht so hohe Ansprüche“ lachte der Sänger im Interview. Wie seine Traumfrau sein müsste? Menderes: „Der Charakter ist sehr entscheidend natürlich. Das äußere Erscheinungsbild ist auch sehr wichtig, weil der Mensch auf optische Reize reagiert. Das ist ja normal.“

Ob es sein Herz derzeit vergeb ist? Menderes: „Ja, an die Musik würde ich sagen!“

Also Mädels, da geht noch was.

