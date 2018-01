Richard Lugner – Liebes-Comeback mit Ex-Frau Cathy?

Baulöwe Richard Lugner bringt zum Wiener Opernball in diesem Jahr Hollywoodstar Melanie Griffith mit. Beim Berliner Presseball am vergangenen Wochenende sorgte Lugner noch mit seiner Ex-Freundin Sonja Schönaigner, genannt „Käferl“, für Blitzlichtgewitter.

Im persönlichen Interview allerdings schwärmte er auch ein bisschen über seine Ex-Frau Cathy Lugner. Überraschender Weise erklärte der 85-Jährige über das damalige Ehe-Aus und den jetzigen Kontakt: „Cathy war bei Big Brother und hat sich gerade in einen jungen Mann verliebt und ist dann in den letzten Wochen unser Ehe jede Woche nach Berlin gefahren um den zu treffen und auch mit dem nette Sachen vermutlich zu machen. Sie hat jetzt am 7. Dezember Geburtstag gehabt und da hat sie mich eingeladen und sie meint jetzt es war eigentlich eine tolle Beziehung zwischen uns beiden und dass man das wieder aufleben lassen könnte… Sie ist 58 Jahre jünger wie ich und das ist das Problem.“

Was Richard Lugner im Einzelnen zu sagen hat, gibt’s hier im Video zu sehen und zu hören:



