Ausstellungseröffnung – Promis Gedenken Gianni Versace

Vor 40 Jahren wurde die Marke Gianni Versace geboren, vor 20 Jahren starb der berühmte Designer. Erstmals zeigen nun in Berlin internationale Sammler ihre Schätze von Gianni Versace. Zur Eröffnungsgala der großen Ausstellung im Kronprinzenpalais kamen viele Stars und Weggefährten des Kult-Designers. VIPs wie die Models Marcus Schenkenberg und Pat Cleveland, Moderatorin Palina Rojinski, Musikproduzent Mousse T., Lena Gercke, Shermine Shahrivar, Rebecca Mir, Natalia Avelon zeigten sich im Blitzlichtgewitter.

Bei einer Fashion-Show wurden zahlreiche Versace-Kreationen gezeigt, auch viel nackte Haut der Models. Zuletzt lief Marcus Schenkenberg über den Catwalk. Er war eines der Lieblingsmodels von Gianni Versace. Im Interview sagte er TIKonline.de: „Er ist Teil meines Erfolgs. Ich habe viel mit ihm in den 90er Jahren zusammengearbeitet. Er war der Mann der 90er Jahre. Jeder wollte mit ihm arbeiten. Er arbeitete mit den besten Fotografen. Mit den besten Models der Welt.“

Über Versaces Tod sagte Schenkenberg: „Es war ein absoluter Schock. Die Nachricht kam aus dem Nichts. Ich habe es aus den Nachrichten erfahren kurz nachdem es passiert war. Es war ein schreckliches Jahr das Jahr 1997. Prinzessin Diana war gestorben und dann Gianni. Es war so unfassbar, so plötzlich und so brutal.“

Auch Schauspielerin Natalia Avelon erinnert sich an den Tod des Designers und sagte uns: „Ich weiß es war ein Skandal, dieses ganze Drumherum, Rotlichtmilieu, Callboy, Mord, italienische Mafia. Das war so typisch wie aus einem Film… und dann war man traurig, auch ich war traurig.“

Shermine Shahrivar schwärmte über Versace: „Gianni hat das wirklich toll umgesetzt damals. Frauen waren wirklich schön. Es ging nicht darum irgendwie Hungerhaken zu sein, es ging darum, dass es schöne Frauen sind. Und natürlich der Print, mehr ist mehr, Gold. Und bei ihm hat das halt unglaublich gut funktioniert.“

Noch bis zum 13. April ist die Ausstellung „Gianni Versace Retrospective“ in Berlin zu sehen.

