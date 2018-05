Vanessa Mai – Erster Auftritt nach dem Unfall – Wie geht es ihr?

Bauchfrei und in knallengen Hosen trat Vanessa Mai gut gelaunt und strahlend vor der Mercedes-Benz Arena in Berlin vor die Fotografen. Lächelnd posierte sie für die Kameras. Im Hintergrund mit dabei ihr Ehemann Andreas. Nach ihrem schweren Unfall vor wenigen Tagen ist Vanessa Mai wieder fit und darf sogar wieder auf die Bühne und ihre Konzerte spielen. Mehrere Ärzte musste die Schlagerqueen in den letzten Tagen aufsuchen. Sie hatte arge Probleme mit Rücken und Wirbelsäule. Im Interview sprach Vanessa mit uns über Ihren Unfall und erzählte wie es ihr heute geht.

