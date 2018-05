Zusammen haben sie 11 Kinder – Sven Martinek zeigt seine neue Freundin!

Zärtlich kuschelten die Beiden auf dem roten Teppich! Sven Martinek zeigte am Wochenende bei der Fashionshow von Caren Pfleger in Berlin seine neue Freundin Bianca. Die schöne Blonde und der Schauspieler strahlten für die Kameras. Im Interview verriet Martinek über sein Liebesglück: „Sehen Sie sich sie doch mal an. Da braucht man nur mal gucken. Sie ist einfach eine schöne Frau!“ Bianca strahlte: „Ich finde ihn sehr lustig.“ Über das Leben als Patchworkfamilie (gemeinsam haben beide 11 Kinder!) verriet Martinek: „Die Kinder sind ja alle so in einem Alter wo sie ihr Ding selber machen. Man muss da ja nicht mehr hinterher rennen und auf sie aufpassen. Das ist alles relativ easy.“

