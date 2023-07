Promis übers Küssen – Mike Singer verliebt mit Freundin Sophie

VIP Party im Restaurant „Vapiano“ am Checkpoint Charlie in Berlin! Pünktlich zum internationalen Tag des Kusses feierten Stars wie Jana Ina Zarrella, Laura Wontorra, Mike Singer mit Freundin Sophie Marstatt, Julian F.M. Stoeckel oder Sharon Battiste. Wir haben uns bei den Promis umgehört: Wann und wie war ihr erster Kuss? Wen küssen sie am liebsten? Und was macht einen guten Kuss aus? Wir haben erstaunliche Antworten erhalten…

Jana Ina Zarrella über ihren ersten Kuss: „Das war mit einem Klassenkameraden von mir. Ich glaube jeder kann sich an den ersten Kuss erinnern. Obwohl, meistens will man ihn einfach vergessen, weil das ist einfach nicht das, was man erwartet hat wahrscheinlich…“

Julian F.M. Stoeckel über den perfekten Kuss: „Er sollte nicht zu feucht sein. Er sollte leidenschaftlich sein… Man sollte das Gefühl haben, es knistert so ein bisschen. Ein Gefühl von Prickeln, wie als wenn du Champagner aus irgendeinem aufregenden Bauchnabel trinkst.“

Laura Wontorra erklärte: „Für mich gibt’s die besten Küsse von meinem Hund Milo.“

Mike Singer zeigte sich verliebt und küssend mit seiner Freundin und erzählte über seinen allerersten Kuss: „Ich weiß, dass ich sehr jung war. Ich glaube ich war 11 oder 12…wo so ganz viele Hüpfburgen aufgebaut sind. Da habe ich ein Mädchen geküsst. Das erste Mal!“

Sharon Battiste erklärte, was ein Kuss mit einem Menschen macht: „Ein guter Kuss bringt mich zum Schweben und zum Schwelgen und zum Träumen und ist ganz leidenschaftlich und einfach angenehm.“