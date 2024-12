40 Jahre „Last Christmas“ – 5 überraschende Fakten über den Kult-Hit

Zum 40-jährigen Jubiläum des unvergesslichen Weihnachtsklassikers Last Christmas von WHAM! feiern George Michael Entertainment, WHAM! und Sony Music mit der Veröffentlichung einer ganz besonderen EP. Ab dem 13. Dezember können Fans die limitierte Last Christmas 40th Anniversary EP auf verschiedenen Formaten, darunter eine „Snowflake White“ Vinyl, Picture Discs und digital, erwerben. Die EP enthält alle Originalversionen des Songs sowie George Michaels legendären Auftritt von Last Christmas in der Londoner Wembley Arena 2006. Hier sind fünf überraschende Fakten über den Kult-Hit, der seit 1984 zur Weihnachtszeit gehört wie der Tannenbaum:

1. Die schnell geschriebene Weihnachtszauber-Melodie

George Michael soll die Melodie von Last Christmas in weniger als einer Stunde komponiert haben. Der Song entstand während eines entspannten Nachmittags bei Bandkollege Andrew Ridgeley zu Hause. Die Magie der Melodie kam spontan – ein weiterer Beweis für Michaels Genie.

2. Ein Song, der mehrfach Platz 1 verpasste

Obwohl Last Christmas heute als einer der erfolgreichsten Weihnachtssongs aller Zeiten gilt, erreichte er bei seiner Veröffentlichung 1984 in Großbritannien nur Platz 2. Grund war der gleichzeitige Erfolg des Charity-Songs Do They Know It’s Christmas? von Band Aid. Erst Jahrzehnte später schaffte der Song mehrfach die Spitze der Charts.

3. Ein „Missverständnis“ in den Lyrics

Viele denken, dass Last Christmas ein typisches Weihnachtslied ist – tatsächlich geht es aber um unerwiderte Liebe und Herzschmerz, eingehüllt in festliche Klänge. Vielleicht ist gerade diese Kombination aus Romantik und Nostalgie der Schlüssel zum weltweiten Erfolg.

4. Milliarden Streams und ein Rekord

Mit über 5 Milliarden Streams weltweit ist Last Christmas nicht nur ein Ohrwurm, sondern auch ein Streaming-Gigant. Der Song gehört offiziell zu den meistverkauften Singles der Musikgeschichte und erreichte in 16 Ländern Platz 1.

5. Ein Vinyl zum Jubiläum

Zum 40. Geburtstag erscheint die Jubiläums-Edition als limitierte „Snowflake White“ 12“ Vinyl sowie als Picture Disc und Zoetrope Picture Disc. Fans können so die Magie des Klassikers mit einem Stück Sammlergeschichte neu erleben.

Mit dieser Jubiläums-Edition wird Last Christmas nicht nur zum wiederholten Mal in die Charts zurückkehren, sondern auch ein perfektes Weihnachtsgeschenk für Musikliebhaber sein.

Aufgepasst: TIKonline.de verlost zwei der begehrten Vinyl-Exemplare. Alle Infos hier!

Foto(s): © Sony Music