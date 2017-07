Boris Becker und seine Ehefrau Lilly sind nun schon seit 2009 verheiratet und noch immer wirken die beiden bei gemeinsamen öffentlichen Auftritten verliebt wie am ersten Tag.

Auch bei der „Ein Herz für Kinder“-Gala letzte Woche in Berlin war dies nicht anders. Boris machte Lilly sogar eine waschechte Liebeserklärung. Gegenüber TIKonline.de erklärte er: „Vielleicht ist meine Frau eine der schönsten Frauen des Abends.“

Weiter schwärmte er: „Sie ist eine unglaublich lebensbejahende Frau, eine tolle Mutter, eine tolle Ehefrau. Wir kennen uns jetzt schon im zwölften Jahr, das ist lang für mich und lang für sie und wir hoffen, dass das noch lange so weitergeht.“

Aber auch der Reste seiner großen Patchworkfamilie – er hat neben Sohn Amadeus mit Lilly noch die beiden Söhne Noah Gabriel und Elias Balthasar aus der Ehe mit Barbara Becker und die Tochter Anna aus der Affäre mit dem Model Angela Ermakowa – liegt dem Tennis-Star am Herzen, auch wenn es manchmal nicht einfach ist.

„Ich habe eine sehr große Familie und es bedarf sehr viel Fingerspitzengefühl, viel Organisation, auch mal auf den Tisch hauen, denn es kann nicht jeder machen was er will, aber es müssen auch alle an einem Strang ziehen und das schaffen wir“, so Becker.

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © HauptBruch GbR