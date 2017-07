„Hoffe sehr, dass es dann doch nicht so schlimm wird“

Viele hielten die Wahl von Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA für einen schlechten Scherz, doch am 20. Januar 2017 wird Trump ganz offiziell in sein Amt eingeführt.

Eva Padberg kann darüber gar nicht lachen: „Ich glaube, mir geht es ähnlich wie allen anderen mit der Amtseinführung von Donald Trump. Man glaubt immer noch, dass jemand sagt haha es war nur ein Scherz … Und es ist nicht mehr so, dass man sagt es ist ganz lustig, dass der jetzt Präsident wird. Also es ist einfach eine ernste Sache und ich hoffe sehr, dass es dann doch nicht so schlimm wird, wie wir alle meinen dass es wird.“

Foto(s): © HauptBruch GbR