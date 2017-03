Beyoncé wird zu Barbie

Marcus Baby, ein brasilianischer Designer, hat die schwangere Beyoncé in ihrem Grammy-Outfit als Barbie verewigt.

Die 35-jährige Sängerin erwartet Zwillinge von ihrem Ehemann Jay Z. Ihre Schwangerschaft hielt sie jedoch nicht davon ab, bei den Grammys einen unvergesslichen Auftritt hinzulegen. In einem goldenen, aufwändig verzierten Kleid mit großem Halsschmuck und langen Ohrringen sowie einer goldenen Krone, die an Sonnenstrahlen erinnerte, performte Beyoncé Songs von ihrem neuen Album, darunter ‘Love Drought’ und ‘Sandcastles’.



Der denkwürdige Auftritt kann jedem Zuschauer jetzt sogar noch besser in Erinnerung bleiben, denn der selbsternannte Superfan Baby hat mit viel Aufwand eine Plastikpuppe im Barbie-Stil von Grammy-Beyoncé angefertigt. Das ist bereits die dritte Barbie, die er von Beyoncé bastelt und auch andere Stars gibt es schon in Puppenform, zu sehen auf der Webseite des Designers. Über seine neueste Kreation sagt Baby: “Ich habe diesen Job in fünf Tagen gemacht und ihre Kleidung ist aus goldenem Strass, Metall, Ketten, Ringen und Draht. Die Puppe hat einen schwangeren Bauch aus Plastik und sogar einen Fake-Bauchnabelpiercing, genauso wie die echte Beyoncé. Ich habe 250 andere Puppen, die von Promis inspiriert sind, aber die sind nur für mich. Ich verkaufe sie nicht.”

