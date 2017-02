Jay Z wird als erster Rapper in die ‘Songwriters Hall of Fame’ aufgenommen.

Dem 47-jährigen Star, der mit Sängerin Beyoncé verheiratet ist, wird am 15. Juni neben Kenneth ‘Babyface’ Edmonds, Max Martin, Jimmy Jam & Terry Lewis die Ehre zuteil, Teil der ‘Songwriters Hall of Fame’ zu werden. Die Neuzugänge gab Nile Rodgers in der Sendung ‘This Morning’ bekannt. Er sagte: "Jay Z hat mehr Pop-Alben gemacht als jeder andere, aber weil er es durch Rap machte, dauerte es bei den traditionellen Wählern länger, ihn in Betracht zu ziehen. Es ist riesig. Er hat die Art und Weise verändert, wie wir Musik hören. Er hat die Art und Weise verändert, wie wir Spaß haben."



Auch ‘Warner’-Vorstandsmitglied Jon Platt lobte Jay Z in einem Mitarbeiter-Memo: "Seit seinem Debütalbum ‘Reasonable Doubt’, das vor über zwei Jahrzehnten veröffentlicht wurde, war es eine unglaubliche Ehre, mit dem größten MC aller Zeiten zusammen zu arbeiten. Er erreicht immer wieder das noch nie zuvor Erreichte. Heute wird sein Songwriting mit einer neuen Leistung gefeiert: Die Aufnahme in die ‘Songwriters Hall of Fame’. Durch diese Ankündigung ist Jay Z der erste Rapper, der in die ‘SHOF’ aufgenommen wird."



