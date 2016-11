Ende der Woche bringen Metallica nach Jahren der Abstinenz endlich ihr neues Album „Hardwired … To Self-Destruct“ in die Plattenläden. Um die Veröffentlichung gebührend zu feiern, haben sich James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo eine wirklich spektakuläre Aktion ausgedacht.

Das Quartett wird am Mittwoch Station in Deutschland machen. Dabei teilen sie sich in alle vier Himmelsrichtungen auf und werden in vier Städten im Norden, Osten, Süden und Westen Einzel-Interviews in ausgewählten Radio-Stationen geben.

So weit so ungewöhnlich. Der echte Hammer kommt aber noch: ab 15:00 Uhr stehen alle vier Bandmitglieder ihren Anhängern dann im großen Fan-Chat für Fragen zur Verfügung. Fragen können ab sofort per Facebook, YouTube und Twitter unter dem Hashtag #AskMetallica gestellt werden.

Den Live-Stream außergewöhnlichen Aktion könnt ihr am 16. November 2016 auch hier verfolgen:

Foto(s): © Universal Music