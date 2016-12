Für viele gehört die jährliche „Helene Fischer Show“ fest zum Weihnachtsprogramm. In diesem Jahr wird die 180 Minuten lange ZDF-Show, die in der Düsseldorfer Messehalle aufgezeichnet wird, am 25. Dezember 2016 ausgestrahlt.

Und die Fans dürfen sich auf ein mit Stars gespicktes Spektakel aus Musik und spektakulärer Akrobatik freuen. Unter anderem wird Helene Fischer das Schlager-Trio Klubbb3, Olly Murs, Grace Capristo, Gregory Porter und Tom Jones auf der Bühne begrüßen.

Auch Tim Bedzko, Gregor Meyle, Naturally 7, Reinhard Fendrich, Bill Ramsey und Roland Kaiser haben ihr Kommen angekündigt. Des Weiteren geben sich Horst Lichter, die Klassik-Formation Symphonicas, „Bibi & Tina“-Star Lina Marissa Strahl und Schauspieler Mark Keller ein Stelldichein.

Und als wäre das nicht schon genug, gibt Helene in Anwesenheit von Priscilla Presley auch noch ein Duett Elvis Presley zum Besten.

„Die Helene Fischer Show“ läuft am 25. Dezember 2016 um 20:15 Uhr im ZDF.

Foto(s): © HauptBruch GbR