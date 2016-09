Promi-Auflauf am Theater des Westens in Berlin! Zu den First Steps Awards kamen Nachwuchstalente der Filmbranche aber auch viele Stars. Unter den Gästen: Iris Berben, Wim Wenders mit Ehefrau Donata, Sarah Wiener, Robert Stadlober, Nova Meierhenrich, Winfried Glatzeder, Dennnenesch Zoudé, Emilia Schüle, Aylin Tezel, Franziska Weisz oder Johann von Bülow.

Schauspielerin Iris Berben erinnerte sich an ihre Anfänge in der Welt des Films: „Die sind über 46 Jahre her jetzt, 48! Ja, die sind noch präsent. Das waren so Filmfingerübungen in der Hamburger Kunsthochschule. Aber immerhin sind die Filme dann auch gezeigt worden auf dem Oberhausener Filmfest. Also wir haben damals versucht kleine Andy Warhols zu werden…“

Das Dekolleté des Abends hatte eindeutig Emilia Schüle auf Vorder- und Rückseite ihres Kleides! Die Schauspielerin mit dem sexy Outfit erklärte im Interview, warum die Schauspielerei genau ihr Traumberuf ist: „Es gibt keinen abwechslungsreicheren Beruf als die Schauspielerei. Und es gibt auch keinen Beruf, in dem man immer mehr andere Seiten an sich selbst entdeckt und das wird nie langweilig…“

Wie ein potentieller Traummann sein müsste? Emilia: „Es muss einfach passen! Man muss lachen können und vor allem auch verreisen!“

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!