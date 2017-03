Matthias Schweighöfer „kuschelt” mit Toni Garrn

Mit großem roten Teppich und viel Prominenz feierte am Potsdamer Platz in Berlin Matthias Schweighöfer die Premiere seiner ersten eigenen Amazon-Serie. In „You Are Wanted“ wird Schweighöfer zum Gejagten als Cyberkriminelle ihm seine Identität rauben. Matthias war dafür als Hauptdarsteller, Regisseur und Produzent im Einsatz. Auf dem Premierenteppich zeigte sich Schweighöfer mit seinen Darstellern. Das sind unter anderem Topmodel Toni Garrn, Karoline Herfurth, Alexandra Maria Lara und Tom Beck. Außerdem gesichtet: VIP-Gäste wie Kostja Ullmann, Bastian Pastewka, Mariella Ahrens, Natascha Ochsenknecht, Nova Meierhenrich oder Joko Winterscheidt.

Matthias Schweighöfer selbst hatte auf den meisten Spaß mit Toni Garrn (Ex-Freundin von Leonardo DiCaprio) auf dem roten Teppich. Die beiden posierten gemeinsam, scherzten, tuschelten. Wie sie sich als Schauspielerin macht? Schweighöfer: „Toni war toll! Sie hatte keine Angst. Die war total neugierig, mutig. War wirklich klasse, immer wieder.“

Da das Model derzeit solo ist meint Matthias: „Ich halte auf jeden Fall die Daumen. Sie verdient einen guten Mann und wir werden ihr einen guten finden!“ Wie er es selbst schafft in der Liebe glücklich zu sein? Matthias: „Ich bin wenig zu Hause. Has heißt man freut sich immer wieder, wenn man sich sieht. Es ist immer wie ‚first date‘ im Prinzip.“

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!