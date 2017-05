Mike Singers neue Herbst-Tour – Alle Infos und Daten hier!

Gerade erst spielte MIKE SINGER sein letztes Konzert der KARMA Tour 2017 in Wien, schon kündigt er eine neue Tour für den Herbst an. Der deutsche Überflieger, der es im März mit seinem Debütalbum „KARMA“ auf Anhieb auf Platz 1 der deutschen Charts schaffte, kann einfach nicht genug von der Bühne und seinen Fans bekommen: „Es ist für mich das Größte überhaupt, auf der Bühne zu stehen, meinen Fans nah zu sein und mit ihnen gemeinsam jeden Abend meine große Liebe die Musik zu feiern.“ Seine erste eigene Headliner-Tour führte ihn gerade einen Monat lang durch 19 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Tour war fast komplett ausverkauft und die Fans sangen begeistert Abend für Abend jeden Song des Albums mit. Bei den anschließenden Meet & Greets hatten die Mikinators, wie sich seine Fans selbst nennen, die Gelegenheit Mike ganz nah zu sein, ihn in den Arm zu nehmen, für ein Selfie zu posieren und ein Autogramm zu ergattern. Doch damit nicht genug: Die ganze Crew feierte mit den Fans eine große Party und sorgte für eine bombastische Stimmung. Ein Erlebnis, dass ganz #TeamSinger so schnell nicht vergessen wird.

Umso besser, dass jetzt – neben einigen Festival Auftritten – bereits die neue Tour bestätigt wurde: Ab Oktober geht es für Mike Singer und seine Crew erneut in den Tourbus auf große #KarmaTourReloaded. In 18 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird der sympathische Offenburger erneut die Mädchenherzen zum Schmelzen bringen und allabendlich seinen großen Traum auf der Bühne leben. Und vielleicht hat Mike Singer bis dahin auch schon den einen oder anderen neuen Song im Gepäck…

Mike Singer Live Dates Sommer 2017:

Sa 10.06.2017 A – Podersdorf Sun, Fun & Music Open Air

Sa 24.06.2017 Bedburg – Hau Courage Festival

Fr 07.07.2017 Hemer ParkTube Festival

So 09.07.2017 Berlin YOU Messe

Sa 29.07.2017 Saarbrücken Tubeday 2017

Sa 12.08.2017 Groß Gerau Kinderhospiz Sommer Open Air

Sa 12.08.2017 Troisdorf Troisdorfer Konzertsommer

Fr 25.08.2017 Bochum Zeltfestival Ruhr

Mike Singer #KarmaTourReloaded 2017:

02.10. CH – Zürich, Komplex 457

03.10. Singen, Stadthalle

05.10. Kiel, Max

06.10. Bremen, Bürgerhaus

07.10. Ulm, Edwin-Scharff-Haus

13.10. Nürnberg, Löwensaal

14.10. Trier, Europahalle

15.10. Gießen, Stadthalle

16.10. Stuttgart, LKA

17.10. CH – Solothurn, Kofmehl

21.10. Leipzig, Felsenkeller

22.10. A – Wien, Ottakringer Brauerei

23.10. Magdeburg, Factory

24.10. Hamburg, Docks

25.10. Mannheim, Capitol

26.10. Hannover, Capitol

27.10. Ravensburg, Oberschwabenhallenklub

30.10. Rust, Europapark

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © Alejandro Ibara / Promo

Zum Thema passendes Video