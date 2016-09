Mit 31 Jahren eine Auto-Biografie zu schreiben, finden viele vielleicht etwas früh. Menderes Bagci hat es trotzdem getan und hat dafür auch einen guten Grund, wie er TIKonline.de kürzlich verriet.

Zum einen hat er trotz seines jungen Alters schon so einiges erlebt, zum anderen wollte er den Leuten mit dem Buch den wahren Menderes näherbringen. „Ich habe mir schon vor Jahren darüber Gedanken gemacht, dass ich irgendwann mal ein Buch schreiben möchte, so dass die Leute mich besser verstehen können, weil die meisten Leute kennen mich ja gar nicht persönlich“, so der amtierende Dschungel-König.

Er habe auch zeigen wollen, dass das Leben im Rampenlicht nicht immer nur eitel Sonnenschein sei. Er sagt: „Ich wollte, dass die Leute sehen, dass ich nicht immer so glücklich bin, wie das in den Medien oft dargestellt wird.“

Die Botschaft des Buches sei: Niemals aufgeben! Er selbst wisse ganz genau wovon er spreche, denn es habe schon Momente in seinem Leben gegeben, in denen er am liebsten Schluss gemacht hätte. Als er beispielsweise 2013 im Krankenhaus lag, habe er ernsthaft darüber nachgedacht, seinem Leben ein Ende zu bereiten.

Er habe diese dunkle Phase aber überstanden und sei nun umso dankbarer. „Viele Leute fragen mich immer, wieso bedankt der sich so oft? Weil ich das Leben schätze und weil es Momente in meinem Leben gab, wo ich nicht mehr weitermachen wollte, deswegen bin ich so dankbar“, sagt er.

Sein Blick geht jetzt ganz klar in die Zukunft. Und da gibt es noch einige Ziele, die er erreichen möchte. „Klar hat man große Ziele. Mein großes Ziel ist es, ein eigenes Konzert zu veranstalten und dass die Leute nur für mich kommen, nicht nur Club-Auftritte. Ich möchte eigene Songs in den Charts haben. Das sind große Ziele und die habe ich noch nicht erreicht.“

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © HauptBruch GbR