Barbara Schöneberger ist seit Jahren richtig gut im Geschäft. Das bedeutet natürlich viel Arbeit und Stress, doch die Moderatorin wirkt immer fit und mopsfidel.

Das hat einen guten Grund, wie Schöneberger TIKonline.de kürzlich am Rande des „Dreamball 2016“ verriet. „Um ehrlich zu sein, ich lebe ein unfassbar gesundes Leben, weil ich trinke so gut wie keinen Alkohol, ich habe noch nie in meinem Leben geraucht, ich neige nicht zu Exzessen – leider. Ich würde gerne exzessiver sein, aber ich komme nicht so über diese Grenze“, so die 42-Jährige.

Natürlich spielt auch die Ernährung eine Rolle. Schöneberger erklärte: „Wir essen alle wahnsinnig bewusst, man isst ja nie mal so einen Snickers oder geht zu McDonald’s, das macht man ja alles nicht mehr. Man schaut jetzt auf so seltsame Nährwerte – ich finde das eigentlich bekloppt, aber man ist da in so einem Fahrwasser drin und jetzt mache ich da auch mit, so mit Shakes und so.“

Bewegung darf natürlich auch nicht fehlen. „Ich mache ständig Sport, echt. Ich habe ja nie Sport gemacht und jetzt mache ich Sport. Ich hoffe das sieht man“, lacht Schöneberger.

