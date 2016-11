Seit gut 50 Jahren steht Iris Berben vor der Kamera. Und die 66-Jährige würde die Schauspielerei wohl für keinen anderen Beruf der Welt eintauchen, denn wie sie TIKonline.de kürzlich verriet, ist die Schauspielerei ihr absoluter Traumberuf.

„Es hat natürlich damit zu tun, dass man so viele Möglichkeiten bekommt, in ganz andere Leben einzutreten, in ganz andere Lebensformen, manchmal in Menschen, die ganz weit von dir entfernt sind oder aber manchmal sehr nah sind“, so Berben.

Dadurch, dass man gezwungen sei, sich mit der jeweiligen Figur auseinanderzusetzen, bekomme man eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Sie sagt: „Man wird sehr weit dadurch, man begreift vieles sehr viel besser, wenn man sich mit Menschen und ihren Umständen auseinandersetzt. Und ich finde, das macht es zu einem Traumberuf.“

Foto(s): © HauptBruch GbR