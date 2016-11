Elena Carrière ist verliebt und zeigte ihre Liebe am vergangenen Mittwoch erstmals öffentlich. Zum Launsch von „Kenzo x H&M“ in Paris hatte sie Gabriel-Kane Day-Lewis an ihrer Seite und strahlte mit dem 21-Jährigen um die Wette.

Gabriel-Kane ist der Sohn von Oscar-Preisträger Daniel Day-Lewis und selbst als Model aktiv. Schon seit Wochen postete er Fotos von sich und seinr „Dutchess“, wie er Elena zärtlich nennt. Die meisten Bilder scheinen in Elenas Heimatstadt Hamburg entstanden zu sein, es gibt aber auch Schnappschüsse aus einem gemeinsamen Portugal-Urlaub.

Elena Carrière, Tochter des Schauspielers Mathieu Carrière, erlangte durch die Teilnahme an Heidi Klums Model-Show „Germany’s Next Topmodel“ deutschlandweit Bekanntheit. Sie belegte am Ende hinter Kim Hnizdo den zweiten Platz.

Rainy days with my duchess ❤️ #LadyandtheTramp Ein von G-K. (@gabrielkane) gepostetes Foto am 17. Okt 2016 um 4:15 Uhr

Foto(s): © HauptBruch GbR