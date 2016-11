Der Schock über den deutlichen Wahlsieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl steckt vielen noch immer in den Knochen. Auch viele Amerikaner sind fassungslos, dass es Trump mit seinem populistischen Getöse geschafft hat, das höchste Amt der USA zu erringen.

Eine von ihnen ist Entertainerin Gayle Tufts. TIKonline.de traf die 56-Jährige auf einer Wahlparty von CNN, n-tv und Stern in Berlin, bei der neben zahlreichen Prominenten auch der amerikanische Botschafter John B. Emerson anwesend war.





Schon vor Verkündung des Wahlergebnisses erklärte uns Tufts, ein Wahlsieg von Donald Trump wäre „ein dunkler Tag für Amerika und die Welt.“

Doch sei dies nicht das Ende aller Tage. Sie sagt: „Gott sei Dank gibt es in Amerika ein System, in dem wir ein Abgeordnetenhaus, einen Senat und ein Supreme Court haben, wo ein Mann nicht den Unterschied machen kann. Denken Sie nur an Nixon, den ersten Bush, Ronald Reagan und den zweiten Bush. Wir werden da schon durchkommen.“

Foto(s): © HauptBruch GbR