Wladimir Klitschko ist seit Jahren regelmäßiger Gast der „Ein Herz für Kinder“-Gala. Auch in diesem Jahr war der Box-Profi wieder mit von der Partie. Seine Verlobte, Hayden Panettiere, hatte er allerdings nicht dabei.

Wie er TIKonline.de erklärte, würde die 27-Jährige Grüße ausrichten lassen, sei aber beruflich verhindert. „Sie muss arbeiten, ‘Nashville’ wartet nicht, sie muss ihre Show weiterdrehen und ich vertrete mit Vitali und Natalie unsere Familie“, so Klitschko.

Panettiere hatte zuletzt eine schwere Zeit zu überstehen. Nach der Geburt der gemeinsamen Tochter im Jahre 2014, rutsche sie in eine postnatale Depression ab und musste sich mehrfach in Behandlung begeben. Auch für Klitschko was dies keine leichte Phase. Letztendlich sei es aber die Liebe gewesen, die sie diese Krise überstehen ließ.

Klitschko erklärt: „Es ist die Kunst, dass die Liebe durch den Alltag nicht benachteiligt wird. Es ist eine gesunde Mischung. Man darf nicht vergessen, dass der Alltag irgendwann da ist und die Liebe als Fundament ist ganz wichtig, um durch die Schwierigkeiten zu gehen.“

Jetzt freut sich der 40-Jährige aber erst einmal auf Weihnachten, das mit der ganzen Familie begangen wird. „Wir müssen unbedingt zusammen kommen, weil wir feiern zweimal, einmal am 25. Dezember nach katholischer Art und dann nach ukrainisch-orthodoxem Brauch, das wird dann am 7. Januar stattfinden. Mit Neujahr dazwischen gibt es bei uns einiges zu feiern“, verrät er uns.

Foto(s): © HauptBruch GbR