Fans des italienischen Sängers Al Bano dürfte am vergangenen Samstag gehörig der Schrecken in die Glieder gefahren sein. Italienische Medien hatten berichtet, der 73 hätte bei Proben für ein Konzert zwei Herzinfarkte erlitten und sei deshalb in einem Krankenhaus behandelt worden.

Al Bano gibt jetzt aber Entwarnung. Zwar sei es richtig, dass er im Krankenhaus war und dort zwei Stents am Herzen gesetzt bekommen hätte, die Geschichte mit den Herzinfarkten sei aber frei erfunden. Die Operation sei lange geplant gewesen und es gehe ihm gut, so der Sänger gegenüber der „Bild-Zeitung“.

Er betont auch, dass keines der geplanten Konzerte abgesagt werden müsse. „Ich freue mich auf Deutschland und die tollen Konzerte im Januar“, erklärt er.

Die Fans dürften sich sogar auf eine ganz besondere Überraschung freuen: „Romina und ich werden unseren gemeinsamen Sohn mit auf Tour bringen – und zusammen ein Lied bei den Konzerten Spielen.“

Al Bano und Romina Power Tour 2017:

06.01.2017 Leipzig

07.01.2017 Hamburg

09.01.2017 Hannover

10.01.2017 Nürnberg

12.01.2017 Oberhausen

