Das Oberhaupt der Katholischen Kirche begeht am Samstag seinen 80. Geburtstag. Von vielen wird Franziskus als ein aufgeschlossener, ja fast schon moderner Papst wahrgenommen. Wir haben uns bei einigen Prominenten umgehört, was ihre Meinung zu Papst Franziskus ist.

Dieter Hallervorden gibt an, kein heißer Verfechter katholischer Interessen zu sein. Trotzdem sagt er: “Mit diesem Papst ist die Kirche wirklich gut vertreten. Es ist jemand, dem ich seine Ansprachen abnehme. Da ist sehr viel Ehrlichkeit hinter und das was er predigt lebt er auch.“

Pamela Reif hat mit Kirche normalerweise nicht viel am Hut. Papst Franziskus mache auf sie jedoch einen sehr sympathischen Eindruck. “Er ist ein toller Mensch, definitiv“, sagt sie.

Ein Problem, das Stefanie Giesinger hingegen sieht, ist der Umstand, dass die katholische Kirche kaum noch Junge Menschen erreichen würde: „Vielleicht sollte man ihm mal einen Instagram-Account verpassen mit Likes und Followern, dass es einfach ein bisschen mehr Attention bekommt. Aber 80 Jahre – Hut ab! Der Mann hat was geschafft in seinem Leben.“

Auch Franziska Knuppe ist nicht getauft, nimmt aber sehr wohl war, wie Franziskus versucht die katholische Kirche zu reformieren. Ihr Urteil: „Moderner als die Päpste vor ihm.“

Der moderne Ansatz beeindruckt auch Sami Slimani: „Alles Gute! Dass er so weitermacht und die Last, die so auf ihm liegt und die ganzen Menschen, die auf ihn blicken und sein Rat wollen, auch weiterhin so inspirieren zu können. Ich finde es großartig, dass er so modern ist und so moderne Ansichten hat und diese auch vertritt. Ich finde es großartig. Nur das Beste für ihn.“

Janina Uhse hofft hingegen, dass Franziskus noch lange Papst bleiben wird: „Er ist ganz großartig, hoffentlich auch noch weitere 20 Jahre. 20 Jahre sind doch ganz realistisch … Wenn nicht der Papst, wer sonst?!“

Foto(s): © HauptBruch GbR