Vier Mal war Gunter Gabriel bisher verheiratet und hatte in seinen fast 75 Lebensjahren so manche Freundin. Gegenüber TIKonline.de verriet der Musiker nun, was eine Frau braucht, um seine Aufmerksamkeit zu erregen.

Am Rande einer Veranstaltung in Berlin sagte uns Gabriel: „Meine Freundin muss schlauer sein als ich, das ist ganz wichtig. Die muss schlauer sein als ich und die muss Humor haben, damit sie nicht gleich bei jedem Scheiß, den ich so rede, in Ohnmacht fällt. Die muss darüber lachen können.“

Und noch eine Sache ist für Gabriel unabdingbar, wenn eine Frau sein Herz erobern will: „Und dann muss sie natürlich wenn das Licht ausgeht und wenn es ihr so richtig gut tut, dann soll sie nicht ‚mmmhh‘ machen, sondern dann sage ich ‚Schrei es raus‘. Also schlau sein, Humor haben und sehr gefühlsbetont sein, das ist ganz wichtig.“

Foto(s): © HauptBruch GbR