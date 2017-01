Gunter Gabriel wirkt für viele auf den ersten Blick etwas ruppig. Doch eigentlich ist der Sänger ganz auf Liebe eingestellt, wie er TIKonline.de kürzlich verraten hat.

Liebe sei das wichtigste Rezept im Leben, so Gabriel. Er habe gerade erst einen Song mit dem Titel ‚Love And Peace“ geschrieben, denn: „Love and Peace machen das Leben erst süß.“ Dabei betont er aber:

„Ich meine jetzt nicht Sex, ich meine Liebe, zu allem, zu meinen Kindern, zur Natur, Liebe im Sinne von Albert Schweizer, der gesagt hat ‚Habe Ehrfurcht vor jedem Leben‘. Mann kann statt Ehrfurcht auch sagen ‚Habe Liebe zu jedem Leben‘.“

Natürlich sei auch seine Freundin ein wichtiger Faktor in seinem Leben, genau wie die Musik. „Musik ist was ganz großartiges. Da habe ich auch meine Kinder dahin erzogen, mindestens Gitarre zu spielen oder Klavier. Das hält wirklich frisch“, so Gabriel.

Darüber hinaus sei er ein echter Bücherwurm, erklärt der 74-Jährige weiter. „Lesen ist natürlich ganz wichtig. Bücher lesen, Zeitung lesen. Ich fange immer mit der ‚Bild‘ an und höre mit dem ‚Rolling Stone‘ oder der ‚Süddeutschen‘ auf. Jeden Tag schneide ich mir die Sachen aus, die mich interessieren, sonst kommst du nicht durch“, erklärt Gabriel.

Foto(s): © HauptBruch GbR